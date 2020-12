Mujer encuentra la imagen de ”Jesús” en un repollo

Una mujer se ha hecho viral luego de compartir en redes sociales lo que cree es la semejanza de Jesucristo en un repollo de bruselas.

Shaunagh Roberts, de 34 años, miró todos veces la verdura antes de cortarla, pues la “aparición divina” le fue un caso muy extraño.

“Estaba sacando los brotes, cubriéndolos y poniéndolos en cola, y poniendo una cruz en la parte inferior. Cuando vi la cara, recuerdo que pensé ‘Dios mío, podría ser Jesús’, ya que estaba tan cerca de la Navidad”, relata Shaunagh

Afirmó que por el hallazgo, no tiene el corazón para deshacerse de él o cocinarlo, por lo que decidió guardarlo en su almacén.

“Pensé que era divertido y fue incluso más divertido porque lo encontré justo antes de Navidad. Cuando vi la cara les grité a los niños ‘miren, no sé si es Johnny Depp o Jesús'”, contó.

Aunque confiesa no ser religiosa, sí reveló no estar “negada” dichos sucesos: “disfruto explorando todos los elementos de las religiones y creencias de las personas, así que probablemente me describiría como espiritual”

Finalmente, la supuesta imagen se desvaneció y fue tirado en un contenedor.

Por:MULTIMEDIOS