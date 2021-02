Mujer empuja un camión atrapado en la nieve y recibe suministro de productos lácteos gratis durante un año

Charlene Leslie, residente de la localidad escocesa de Cowdenbeath, recibirá un suministro de leche y otros productos lácteos gratis durante un año tras viralizarse un video en que empuja un camión atrapado en nieve. El abastecimiento correrá a cargo de Graham’s The Family Dairy, la mayor central lechera independiente de Escocia, cuyo vehículo fue ‘salvado’ por la mujer, informa EdinburghLive.

‘When I saw the video of Charlene pushing one of our artic lorries up a steep hill singlehandedly, I couldn’t believe it!’

A Fife woman will receive free milk for the rest of the year as a reward for her efforts in pushing a dairy lorry up a snowy hill.https://t.co/fR6EwR4yoz pic.twitter.com/wUSiNiniMA

