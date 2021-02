Mujer de 86 años se contagia de covid-19 y le provoca gangrena; le amputan dedos

El coronavirus lamentablemente ha afectado a muchas personas. Se sabe que algunos de los síntomas del virus son pérdida del olfato y el gusto, dolor de cabeza, cuerpo, entre otros, sin embargo, al ser algo nuevo para la ciencia, aún se desconocen otros efectos que puede provocar entre ellos la gangrena, una condición que presentó una mujer de 86 años. Una mujer de 86 años sufrió una rara secuela del coronavirus tras dar positivo a la prueba de covid-19. De acuerdo con el European Journal of Vascular and Endovasculary Surgery, que dio a conocer el caso, menciona que una paciente italiana fue diagnosticada con gangrena.

Este caso sucedió en abril del 2020 cuando la mujer de 86 años acudió al hospital por que la gangrena había invadido tres dedos de la mano derecha, sin embargo, un mes antes se sometió a una prueba de hisopado para detectar si se había contagiado de covid-19, el resultado fue positivo. A pesar de que el caso de esta mujer es raro, no es la primera en presentar este padecimiento tras haberse contagiado de covid-19. El European Journal of Vascular and Endovasculary Surgery mencionó después de realizarle estudios a la abuelita de 86 años los resultados arrojaron comportamientos irregulares en su sistema circulatorio, ante la gangrena decidieron amputarle los dedos.

Por si fuera poco, los exámenes realizados a la mujer también demostraron presentaba coágulos que impidieron que la sangre llegara a sus dedos, además de que tenía la presión baja. Especialistas mencionan que el coronavirus se diferencia de otras enfermedades de tipo viral debido a su “poder” coagulante. El profesor Roopen Aryan, comentó para Daily Mail en mayo del 2020 que por lo menos 30 por ciento de los pacientes hospitalizados que están contagiados de covid-19 presentan coágulos de sangre.

Por: Milenio