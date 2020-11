Mujer de 22 años se opera para no tener bebés; caso se hace viral

¿Las mujeres deben tener hijos como destino? Aunque antes se creía que era una meta indispensable para las mujeres debido a ideas machistas. Actualmente esta premisa se reduce, aunque no al cien por ciento, al poder decidir ser o no madres.

Por ello, una joven de 22 años – Ailín Cubelo Naval- decidió ligarse las trompas de Falopio para no tener hijos. Aquí te contamos esta historia que recién se dio a conocer, se volvió viral en redes sociales.

Ailín Cubelo Naval en dos ocasiones pidió a su ginecólogo que le ayudara con un procedimiento quirúrgico para no tener hijos; sin embargo, el especialista se negaban, pues consideraba que era muy joven para ello.

Ante dicha oposición, la joven, quien estudia la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA), decidió ir más allá y encontró al doctor que respetó su decisión:

“Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora, ni nunca”, dijo la joven al medio Infobae.

La joven explicó, al medio citado, que con el paso de los años se dio cuenta que no quería tener hijos, pues cuando la cuestionaban sobre ello, siempre alargaba la fecha. Además resaltó que la maternidad a veces parece mandato: “Como no me daba cuenta de que quizás no quería ser madre, me excusaba o alargaba los plazos.

Eso lo veo hoy: papás que salen a pasear con sus hijos y las nenas van con un cochecito llevando a su propio bebé de juguete. Por eso creo que el mandato de maternidad no es algo natural, es muy cultural.

Hay muchas personas que nunca se cuestionaron el tema de ser o no ser padres, siguieron un caminito: las mujeres se tienen que reproducir para la mayor parte del mundo.

O sea, si tienes útero tienes que parir, es tu destino”, expresó Ailín. En un inicio, la joven se cuidó -para no ser madre- con pastillas anticonceptivas.

Para decidir no ser madre, se hizo varias preguntas: “¿Traer una persona más a este mundo así como está, a formar parte de esta sociedad, con esta escasez de recursos?, ¿vivir con miedo de que le pase algo si es mujer y con miedo de que haga algo si es varón?, ¿tener un hijo para dejar un legado? ¿Qué legado?”, se cuestionó la joven.

Por: Multimedios