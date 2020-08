Mujer crea ‘Miel Gibson’; abogados de Mel Gibson preparan demanda

Un juego de palabras entre “miel” y el nombre de uno de los actores más famosos del mundo. La idea fue de una chilena que utilizó la imagen del protagonista de la película Corazón Valiente para popularizar su producto en redes sociales.

Pero la dueña del pequeño emprendimiento, la profesora Yohanna Agurto que reside en la capital Santiago, dijo a través de sus redes sociales esta semana que un equipo de abogados, que se identificó como representante del actor, le escribió para anunciarle que iniciarían acciones legales si no dejaba de usar el nombre e imagen.

Casi me morí cuando me llega esta advertencia”, contó Agurto a la televisora Chilevisión. “¿Qué hago si me demandan? yo estoy vendiendo miel para comer todos los días, cómo voy a pagar un abogado”, añadió.