Muestran imágenes del último sobrevuelo de una sonda espacial a Mercurio

La sonda espacial europeo-japonesa BepiColombo llevó a cabo este miércoles su sexto sobrevuelo a Mercurio, logrando pasar a 295 kilómetros de la superficie de la cara oscura y fría del planeta, informó este jueves la Agencia Espacial Europea (ESA).

Our top three images from the sixth Mercury flyby are here! 🌗

See what they reveal about the mysterious planet here 👉 https://t.co/osfrjGs2t5 and in 🧵👇 pic.twitter.com/b8uU2h4RL0

— BepiColombo (@BepiColombo) January 9, 2025