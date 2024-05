Muere la perrita que inspiró memes y la criptomoneda dogecóin

Kabosu, la perra de raza ‘shiba inu’ que inspiró el icónico meme Doge y la posterior criptomoneda dogecóin, murió el pasado viernes con 18 años.

«Kabosu cayó en un sueño profundo a las 7:50 de hoy, 24 de mayo», escribió la dueña del perro, Atsuko Sato, en su blog. «Mientras la acariciaba, falleció suavemente, como si se durmiera», agregó.

