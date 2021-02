Muere baleado un joven que simuló perpetrar un ‘robo de broma’ para su canal en YouTube

Timothy Wilks, un joven de 20 años, murió tiroteado este 5 de febrero en un aparcamiento del parque de aventuras y trampolines Urban Air en la ciudad de Nashville (Tennessee, EE.UU.) tras intentar filmar junto con su amigo un robo de “broma” para su canal en YouTube, informa Tennessean.

Los bromistas se acercaron a un grupo de personas entre las que estaba David Starnes, de 23 años. Al notar que los desconocidos llevaban cuchillos de carnicero, Starnes no dudó en disparar a Wilks. El ‘bloguero’ resultó muerto en el lugar de los hechos.

El tirador indicó a los policías que no estaba enterado de la broma, así que recurrió al uso del arma como una medida de autodefensa. Hasta ahora, el órgano de seguridad no ha presentado ningún cargo contra Starnes, pero sigue investigando el caso. No se precisa si Starnes tenía permiso para llevar armas de fuego.