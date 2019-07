Motociclista enfrenta a familia que abandonó a su perrito

Durante varios minutos, un motociclista persiguió la camioneta donde huía una familia a toda velocidad por las calles de Huila, Colombia, luego de abandonar a un perrito que mientras tanto, corría detrás de ellos agotado, pero decidido a alcanzarlos.

“Amigo, eso a una mascota no se le hace. Señora, si usted no lo quiere, no lo puede abandonar así, mire ese perrito viene corriendo detrás de usted”, le indicó.

Al darse cuenta de que el joven no se rendiría, pues incluso intentó hacerlos entrar en razón cuando tuvo oportunidad de alcanzarlos, el conductor se detiene y abre la cajuela del automóvil para permitir que el animal entre.

El motociclista reclamó a la mujer dar en adopción al perrito

Entonces, el can decide que es mejor buscar desesperadamente a su dueña, la mujer que en un inicio optó por dejarlo botado en la calle, y va por ella al asiento trasero, obligándola a descender para meterlo en la cajuela.

“Esa no es la manera, hay mucha gente que puede criar a un perrito. Solamente sea consciente, solamente piense si a usted sus hijos van y la tiran a un lugar donde esté perdida”

Por su parte, el motociclista aprovecha para sermonear a la señora, quien apenas tiene el valor de mirarlo a la cara. En redes sociales los internautas opinaron que se quedó callada porque planeaba vengarse del perro en casa, y temieron una cruel reprimenda.

Los internautas temen que el perro haya sido maltratado

Tras la difusión de las imágenes, cientos de personas pidieron a la policía dar con los responsables, a fin de que se conozca la salud del can, además de que se les castigue por maltrato animal.

La terrible escena trajo a memoria el caso de un perrito que suplicó a sus dueños, a bordo también de una motocicleta, no ser abandonado, pero arrancaron dejándolo a la mitad de la calle y en un día lluvioso.

#INHUMANOS. Una familia pretendía abandonar a su mascota pero fueron interceptados por un motociclista. Al final, los inhumanos, al ver la reacción del motociclista, subieron al cachorro de nuevo al vehículo sin saber la suerte que correrá el animal. ¡OPINE! pic.twitter.com/oedVGIeV4A — El Pregonar (@ElPregonar) July 10, 2019

Fuente: SDP Noticias