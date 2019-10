Monitorea el celular de tu hijo a través de una aplicación

Family Link de Google se puede convertir en el aliado para monitorear el despliegue de páginas y actividades de tus hijos en el celular. Con esta aplicación, los padres de familia saben qué hacen sus hijos en su Android y con esta información, permitirá establecer ciertas reglas básicas en favor de la convivencia familiar.

De acuerdo con la tienda de Google, Play Store, la aplicación brinda las siguientes oportunidades:

A) Consultar las páginas. “Ayuda a tus hijos a tomar decisiones saludables sobre el uso de su dispositivo, con informes de actividad sobre el tiempo que dedican a sus apps favoritas”, dice la tienda de aplicaciones.

B) Gestiona aplicaciones. A través de las notificaciones, podrás aceptar o rechazar y hasta bloquear las aplicaciones que tu hijo quiera descargar. Asimismo, se pueden administrar las compras y ocultar ciertas aplicaciones en el dispositivo de tu menor.

C) Recomendaciones de profesores. Family Link despliega las aplicaciones que los profesores recomiendan para el bien de su coeficiente intelectual.

D) Control del tiempo de navegación. Podrás poner tiempo límite de cuánto tiempo deben estar tus hijos frente a la pantalla del celular.

E) Bloquear su dispositivo. ¿Te imaginas bloquear el celular de tu hijo a distancia? Con Family Link puedes hacerlo!

F) Localización. Es importante que ambos dispositivos (padre e hijo) cuenten con la función de ubicación y que el menor tenga el celular consigo.

Cómo hacerlo

Los pasos, según Google, son muy sencillos.

1. El niño o adolescente debe contar con un dispositivo compatible con la aplicación y descargarla.

2. Los padres deben descargar Family Link en su propio dispositivo, ya sea Android o iPhone.

3. Sigue los pasos de la aplicación para vincular ambas cuentas.

Cabe recalcar que “Family Link no bloquea los contenidos inadecuados, pero algunas aplicaciones pueden tener sus propias opciones de filtrado. Determinadas aplicaciones de Google, como la Búsqueda y Chrome, incluyen opciones de filtrado que encontrarás en Family Link. Para padres con hijos/as de 14 años o más, el modo restringido de YouTube es una opción que permite filtrar contenido que puede estar dirigido a adultos. Hay que tener en cuenta que los filtros no son perfectos, por lo que es posible que tu hijo/a pueda acceder ocasionalmente a contenido explícito, gráfico o de otro tipo que no quieres que vea. Te recomendamos que revises la configuración de las aplicaciones, así como los ajustes y las herramientas que ofrece Family Link, para decidir qué es lo más adecuado para tu familia”, sugiere Google en su portal.

Por: EL UNIVERSAL