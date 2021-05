Momento en el que un hombre apuñala a dos ancianas asiáticas en EE.UU. mientras estas esperaban el autobús

Un hombre apuñaló la tarde este martes a dos ancianas asiáticas, de 65 y 84 años, cuando estas esperaban el autobús en una parada de la ciudad de San Francisco, en California.

En un video, captado por las cámaras de seguridad y compartido este viernes por el canal ABC7, se puede ver cómo el atacante se acerca sigilosamente a una de las mujeres y la apuñala en la espalda. Luego agrede a la siguiente víctima.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

𝗧𝗥𝗜𝗚𝗚𝗘𝗥 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: after much discussion and debate, I am choosing to show you video I obtained from sources of the two Asian senior women were stabbed along Market Street this week.

This was not an easy decision.

Here is why:

(1/5) #StopAsianHate #AAPI pic.twitter.com/K6Q2ElTn6U

— Dion Lim (@DionLimTV) May 6, 2021