Módulo Blue Ghost capta un espectacular amanecer desde la Luna

El módulo de aterrizaje Blue Ghost, que alunizó este domingo, capturó su primer amanecer desde la superficie del satélite terrestre. La empresa aeroespacial privada a cargo de la misión, la estadounidense Firefly Aerospace, compartió la espectacular fotografía este lunes en su cuenta oficial de la red social X con la frase: «Levántate y brilla».

Rise and shine! Firefly’s #BlueGhost lander captured its first sunrise on the Moon, marking the beginning of the lunar day and the start of surface operations in its new home. Our #GhostRiders have already begun operating many of the 10 @NASA payloads aboard the lander and will… pic.twitter.com/YI9nuFZfmk

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 3, 2025