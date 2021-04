Miss Papúa Nueva Guinea pierde su corona por bailar ‘twerking’ en TikTok

Lucy Maino, de 25 años, fue elegida Miss Papúa Nueva Guinea en 2019 y logró mantener la corona durante el año pasado, ya que la pandemia de coronavirus no permitió que se volviera a realizar el concurso. Sin embargo, ahora fue despojada de su título luego de que publicara un video en TikTok en el que aparece bailando ‘twerking’.

“Miss Papúa Nueva Guinea 2019 Lucy Maino ha sido liberada de sus obligaciones”, anunciaron los dirigentes del certamen, que agregaron que la determinación fue tomada en una reunión entre el comité organizador y Maino, durante la cual “se tomó una decisión amistosa”.

Mientras las imágenes recibieron críticas por un comportamiento considerado por algunos inapropiado, otras voces se alzaron en defensa de la mujer, que también llegó a ser una de las capitanas de la selección femenina de fútbol de su país. Una ex Miss Papúa Nueva Guinea, que no quiso ser identificada, denunció que lo sucedido es una muestra de la misoginia arraigada en la nación oceánica. “Estoy segura de que si una figura pública masculina publicara un TikTok, nos reiríamos y hasta lo alabaríamos”, lamentó.

Por su parte, una abogada que no fue nombrada por temor a sufrir represalias, expresó que el comité organizador debería haber descrito “la cláusula que violó la reina” y afirmó que siente que “la tiraron debajo de un autobús y no le dieron la oportunidad de hablar”. “Ese no es el camino a seguir”, agregó.

La Organización de las Naciones Unidas en Papúa Nueva Guinea sumó su crítica ante las conductas misóginas y aseguró: “Vemos la devastación de la violencia contra las mujeres y los niños en este hermoso país. Algunos han perdido la vida a causa del acoso. ¡Detengamos juntos el ciberacoso!”.