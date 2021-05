‘Miren cómo me pega’: hombre denuncia violencia de ex pareja

La violencia en las relaciones de pareja sigue estando presente debido a la errónea idea de que la otra persona es pertenencia. Y es que aunque hay ideas equivocadas sobre lo que en realidad es el amor –cambiando su sentido por codependencia– cada vez hay más personas que se atreven a señalar los comportamientos negativos o violencia dentro de un romance. Tal es el caso de un hombre que denunció haber sido golpeado por su ex pareja, quien incluso tiene una orden de restricción por su comportamiento violento.

Fue a través de redes sociales en donde este caso se hizo visible. En el video se logra ver cómo un hombre denuncia que vive violencia por parte de su ex pareja, mientras la mujer lo está violentando físicamente.

Pese a que está siendo grabada, en el clip, la mujer lo jalonea, golpea y muerde. En medio del condenable momento, la víctima de violencia le pide que se retire del lugar. Además, revela que la victimaria tiene una orden de alejamiento:

“Me sigue pegando, tenía una orden de alejamiento, yo no le he pegado, miren cómo me pega. Miren cómo me pega, miren cómo me pega”, dijo el hombre.

Asimismo, el hombre aseguró que no es la primera vez que la mujer lo agrede. Recalcó que él jamás la ha golpeado y que su ex pareja ya tenía un orden de alejamiento.

El clip casi de inmediato se volvió viral en redes sociales con diferentes críticas en contra de la mujer, aunque también se evidenció la minimización de la violencia que puede llegar a vivir los hombres. Entre las reacciones hubo burlas de varios hombres en contra del hombre agredido.

“No merece estar con nadie es una salvaje !!no abusadora”; “Si hubiese sido lo contrario ahí si no les diera risa, todos lo estuvieran atacando”; “El machismo es incluso en que haya más hombres burlándose del hombre”; “Todas las personas merecemos respeto y no se tiene porque abusar en ningún sentido”; “Que mujer tan abusiva, pobre hombre que aguanta”; “Y si fuera el hombre que estuviera golpeando seria condenado por las redes”; “Quienes se burlan del hombre son otros hombres”; “se burlan de las mujeres violentadas y de los hombres violentados”, se lee entre las reacciones.

Aunque se desconoce el lugar en el que ocurrieron los hechos, el video ha causado indignación en redes sociales y se ha ocupado para mostrar la violencia que quizá viven en la pareja algunos hombres. Esto pese a que el alto índice de violencia se comete más en contra del género femenino.

Información de Milenio