Ministro de Sri Lanka ofrece una rueda de prensa subido a una palmera con un coco en la mano

Convencido de que no había en el país mejor atril para lanzar su mensaje a la ciudadanía, Arundika Fernando, ministro de Desarrollo del Coco y de la Finca de Sri Lanka, celebró esta semana una conferencia de prensa encaramado a una palmera y con un coco en la mano, informan medios locales.

State Minister of Coconut , Arundika Fernando holds press conference from on top of a coconut tree . 😂#lka #SriLanka pic.twitter.com/FndzbIFnih

— SriLanka360 (@SLanka360) September 19, 2020