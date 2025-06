Microsoft le despidió tras 23 años pero sigue yendo a la oficina: «me siento responsable de mi equipo y mis clientes»

Según los registros de Layoffs, Microsoft ha despedido a más de 6.000 empleados en lo que llevamos de 2025. Uno de esos empleados fue Freddy Kristiansen, de 59 años, despedido de la filial de Microsoft en Dinamarca en mayo de 2025 tras una carrera de 23 años en la compañía como jefe de producto.

No obstante, aunque oficialmente ya no forma parte de la compañía, Kristiansen sigue yendo a la oficina. «Puede sonar raro presentarse en la oficina después de haber sido despedido, pero todavía me siento comprometido con los productos, con la gente que los usa y con mis compañeros», explica en una entrevista para Business Insider.

Un vínculo que va más allá del contrato

Su historia comenzó en 2002, cuando fue contratado por Navision, una empresa que poco después fue adquirida por Microsoft. Lo que pensó que sería un empleo temporal finalmente se transformó en una carrera profesional de más de dos décadas. «Pensé: ‘quizá esto sí pueda ser algo a largo plazo’. Y así fue», recordaba Kristiansen.

Aunque la ley danesa le concede un periodo de preaviso de seis meses y tres meses de indemnización tras el despido por ser un empleado con más de nueve años de antigüedad, Kristiansen afirma que su motivación para seguir yendo a la oficina no es económica.

Microsoft le relevó de todas sus funciones, pero debido a la legislación danesa, Kristiansen sigue siendo empleado de Microsoft hasta noviembre. En lugar de emplear ese tiempo para buscar un nuevo empleo (que es para lo que está diseñada), el responsable de producto continúa asistiendo a su oficina a diario.

Su último gran proyecto fue AL-Go, una herramienta para GitHub. «Siento una responsabilidad no solo de mantener el producto, sino también de tranquilizar a los clientes para que sepan que están en buenas manos», contaba al medio americano. «Si necesitan mi ayuda, responderé preguntas, compartiré consejos o lo que sea necesario. No hay motivo para dejar de hacerlo», asegura.

En realidad, le han hecho un favor

La reacción del empleado puede resultar sorprendente por seguir acudiendo a la empresa en lugar de montar en cólera, pero lo cierto es que el despido de Kristiansen llegó en un momento en el que ya había empezado a plantearse nuevos retos personales y profesionales. «Pensé que podría sentirme molesto, pero en realidad fue un alivio», confiesa.

Mientras algunos de sus compañeros se mostraban preocupados por el futuro de Kristiansen, él veía una oportunidad para bajar el ritmo después de dos décadas al pie del cañón. De hecho, durante los despidos de 2023, el veterano empleado presentó una consulta anónima sobre la posibilidad de pedir un despido voluntario. «Nunca lo hice», matizaba.

«Durante la última década he trabajado muy duro y he echado muchas horas. Pero ahora ya no me interesa trabajar 60 horas a la semana. Me pareció que era el momento adecuado para finalmente perseguir mi sueño largamente postergado de trabajar en mis propios términos», aseguraba.

Según publicaba en su blog personal, Kristiansen se centra en diseñar un plan de negocio propio con la intención de ofrecer servicios de consultoría como CTO, gestión de proyectos y charlas motivacionales, mientras disfruta de más tiempo libre y retoma hábitos saludables. «Desde los despidos, me repito que no hay mal que por bien no venga».

Respeto por el fruto de su trabajo

A pesar del despido, Kristiansen sigue acudiendo a la oficina para reuniones con usuarios de AL-Go y para organizar sesiones con su (ex)equipo, donde comparte su experiencia y las decisiones que marcaron su carrera.

«Nadie me obligó a trabajar 20 horas los fines de semana ni a esforzarme tanto, pero lo hice porque sentía que era lo correcto. Lo hice porque realmente sentía una conexión con nuestros socios, nuestros clientes y mis colegas. Y, sinceramente, sigo sintiéndola», afirma el exempleado.

Su implicación con clientes, compañeros y productos sigue siendo tan fuerte que, aunque su contrato termine, el respeto por todo lo que construyó durante sus años en Microsoft se mantiene intacto. Al menos hasta noviembre, cuando tendrá que entregar su portátil corporativo y su credencial.