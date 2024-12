Microsoft está tan desesperada porque uses su IA que ahora está forzando a utilizar y pagar Copilot

Lo de usar la IA por todos lados gratuitamente quizás tenga los días contados. Al menos es a lo que apuntan los últimos movimientos del mercado, con OpenAI lanzando suscripciones de 200 dólares al mes o la más que probable inclusión de publicidad al usar estas plataformas. Microsoft de hecho ya ha movido ficha, y lo ha hecho por sorpresa.

Copilot y subida de precio de golpe. Como revelan en The Wall Street Journal, la empresa añadió recientemente Copilot en Microsoft 365, el servicio en el que también incluye Word, Excel o PowerPoint. Lo hizo en Australia y varios países del sudeste asiático, y hubo un cambio asociado a esa inclusión: subió los precios para todos los ususarios del servicio en todos esos países.

Si no lo quieres, mala suerte. Los usuarios que no quieren o necesitan las funciones de Copilot no tienen la opción de desactivar ese componente de Microsoft 365 y no pagarlo. Microsoft no ha confirmado si planea realizar este mismo cambio en otros países.

Copilot quiere que lo uses. Alistair Fleming, un usuario australiano de la suite, notó como ahora cada vez que usaba Word y acababa una línea, el logo arcoiris de Copilot preguntaba si necesitaba ayuda para escribir. «[Copilot] insistía mucho en que lo usara, y eso me irrita como usuario», explicaba en WSJ. El precio además ha subido de forma notable: de los 11 dólares australianos al mes que pagaba ha pasado a pagar 16.

Microsoft quiere ingresar dinero con la IA. Las funciones de IA que proporciona Copilot no son baratas: el coste de su desarrollo y su ejecución es enorme, y Microsoft quiere comenzar a amortizar toda esa inversión. A pesar de los esfuerzos de la empresa por vender Copilot a las empresas, la tecnología no acaba de cuajar, señalan en WSJ.

El copiloto de Microsoft no es barato. En marzo de 2023 la empresa de Redmond lanzó Microsoft 365 Copilot precisamente como uno de sus productos estrella para la empresa. Con él es posible que el asistente de IA ayude a crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Sin embargo los que han apostado por este producto no acaban de ver claro que compense pagar 30 dólares por él.

Su mayor rival es su aliado. Jared Spataro, responsable de marketing para la IA empresarial de Microsoft, indicó a los empleados que el mayor competidor de Copilot es ChatGPT Enterprise. Es algo casi irónico, sobre todo considerando que Copilot está precisamente basado en GPT-4, como ChatGPT.