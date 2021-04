Microblading de cejas desata quejas de mujer; señala que la arruinaron

Los procesos estéticos o que tienen alguna relación con el aspecto físico son cada vez más comunes, pueden ser cosas sencillas como depilarse o algo más complejo como una cirugía estética, sin embargo, para cualquiera de ellos es necesario tener cuidados.

Cabe señalar que siempre es necesario investigar cómo es el proceso, con quién es factible hacerlo, con qué tipo de especialistas, el tiempo de recuperación, si es un procedimiento doloroso, entre otras cosas, por lo cual aquí en De Última te presentamos el caso de un tatuaje de cejas que salió mal y que ya es viral en redes sociales.

Ya es viral el caso, con fotos incluidas, de la mamá de la usuaria de Facebook Teresita Cruz, a quien le realizaron un mal tatuaje de cejas y el resultado es abrumador. Medios locales de Chihuahua comenzaron a compartir la historia de esta mujer que, aseguran, iba a mejorarse las cejas, por medio de un procedimento de belleza, y terminó arrepentida, lastimada y sin cejas.

Los medios locales reportan que la denunciante identificada como Teresita Cruz, a través de su cuenta de Facebook, escribió: “vean como dejaron a mi mamá”, y adjuntó en la publicación varias fotografías donde se puede ver el evidente trabajo mal hecho y varias conversaciones que identifican a los presuntos responsables.

“Trucha con estos marranos… Si no saben hacer su trabajo, ¿para qué lo hacen? Dicen ser profesionales y miren lo que hicieron y todavía le dicen que fue culpa de ella y que no le regresarán su dinero”, agregó la usuaria Teresita en Facebook.



De igual forma informaron a través del mismo posteo, que los presuntos responsables se deslindaron de cualquier responsabilidad, pues indicaron que la piel de la madre de Teresita estaba demasiado maltratada y que por esa razón rechazó la tinta, además de referirles que no les realizarían ninguna clase de reembolso por el trabajo realizado. Una verdadera historia de terror en temas de belleza.

Algunas de las ventajas iniciales y fáciles de describir que otorga tatuarse las cejas es una manera de mantenerlas siempre en su sitio, siempre estéticas, sin canas y claramente no se despeinan, a este procedimiento acuden tanto hombres como mujeres.

La descripción más común sobre el tatuaje de cejas se puede definir como una sensación de pinchazo leve, como un cosquilleo. Por supuesto, todo depende de la sensibilidad de cada persona, pero es posible anestesiar la zona para que la molestia sea mínima.

