‘Messi iraní’ acusa fake news y rechaza que 23 mujeres lo demanden por usar su parecido para acostarse con ellas

En 2017, el iraní Reza Parastesh causó sensación por su impresionante parecido con el astro del futbol, Lionel Messi, al grado que consiguió diversos contratos publicitarios y de modelaje que le permitieron mejorar su estilo de vida. Ahora, esas mismas características físicas lo han hecho blanco de las fake news y han puesto en una difícil situación a su familia.

Acosan a su familia por falsa demanda

Todo comenzó cuando el portal Oma Sport, publicó que el llamado “Messi iraní” había sido denunciado por 23 mujeres, quienes supuestamente lo acusaban de haber usado su parecido con el futbolista del Barcelona y tener relaciones sexuales con ellas.

La información fue retomada por diversos medios de comunicación, lo que de inmediato provocó ataques en contra del iraní y de su familia.

“La noticia en los países musulmanes, como donde estoy (Irán), es un desastre. No hay problema, esto siempre sucederá. Pero fui severamente acosado porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada”.

Así lo dijo el iraní a Oma Sport, que lo entrevistó luego de haber hecho pública la supuesta demanda en su contra.

Su parecido con Messi ya lo había metido en problemas con las autoridades

Recomendamos: “Mi hijo me pregunta por qué me matan en Argentina”, revela Lionel Messi

Esta no es la primera vez que Reza se mete en problemas por su partido con Messi. Hace un par de años fue detenido en su país, acusado de alterar el orden público, ya que las calles donde transitaba quedaban paralizadas por personas que buscaban tomarse una foto con él.

Sin embargo, ese fue un problema menor en comparación con lo que provocó la supuesta demanda en su contra de las 23 mujeres y que lo obligó a pedir en redes sociales evitar la difusión de fake news, así como a informar que tomará medidas legales para asegurarse de que su nombre quede limpio.

“Por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio”.

Fuente: SDP Noticias