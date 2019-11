Mesera se queja por su propina y desata polémica; llama “gatos” a clientes

En redes sociales se volvió viral la publicación de una joven que se quejó por la cantidad de propina que le había dejado un comensal que gastó 4 mil pesos en su comida.

Y es que la mujer, que supuestamente trabaja como mesera, únicamente había recibido 86 pesos como propina del hombre que había gastado 4 mil pesos en la comida.

“Me dejaron 86 de propina, si no tienen para pagar un servicio, no salgan a restaurantes amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo porque andar pagando su servicio, gatos”, comentó la mujer.

Jim Ake fue el usuario que compartió la publicación en su cuenta de Facebook y rápidamente se hizo viral causando polémica pues, mientras unos usuarios aseguraban que las propinas son opcionales, otros argumentaban que este dinero es la principal fuente de ingresos para los meseros.

“Los salarios de los meseros deben estar mejor regulados, darles un sueldo digno para que la propina sea un extra o de perdis”, comenta un usuario en la publicación.

Mientras tanto, otra persona comenta haciendo énfasis en los insultos que dice sobre el comensal que le dio la propina.

“Cuando pagas 4,000 en un restaurante y la mesera te dice gato”, afirma.