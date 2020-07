Mesera corre a racista y el Internet le da de propina de 1.8 millones

Una camarera recibió una gran cantidad de dinero en línea por parte de personas de todo el mundo, después de verla enfrentarse a un CEO que realizó comentarios racistas en Silicon Valley en un restaurante

Una mesera recibió una gran recompensa vía online, después de que se volviera viral un video en el que enfrenta a un hombre que ofendió a una familia de ascendencia asiática en un restaurante.

En la grabación que fue subida a Instagram, se aprecia a una persona sentada en una mesa de un restaurante. De pronto y sin provocación alguna, el individuo comenzó a hacer comentarios racistas y xenófobos a las personas que estaban en una esa próxima a la suya.

Ante la situación, Gennica Cochran, mesera del restaurante le cuestionó su actitud y le pidió que se retirara del lugar.

El video fue grabado el pasado 4 de julio en un restaurante de Carmel Valley Village, ubicado en California, Estados Unidos y de acuerdo con medios como The Daily Mail, el sujeto en cuestión es Michael Lofthouse, CEO de Solid8, una pequeña empresa de tecnología de Sillicon Valley, quien insultó y ofendió a los miembros de una familia que se encontraban celebrando un cumpleaños.

La mesera le dijo al sujeto: “Vete, no eres bienvenido aquí (…) No le hables a nuestros clientes de esa manera. Vete ahora mismo (…) Ellos son muy valiosos”.

Cochran declaró al medio ABC News que hizo lo correcto. “Hice lo que cualquier otro debería o haría en esa situación (…) No vienes aquí y le dices ese tipo de cosas a la gente. Especialmente la gente se siente tan sensible al salir de la cuarentena. La mayoría de estas personas sale a cenar por primera vez y luego alguien los ataca. No, no, no tengo tiempo para esto”.

Al respecto, una mujer miembro de la familia agredida, escribió en Instagram que el empresario “supremacista blanco” había comenzado a acosar a su familia poco después de que le cantaran feliz cumpleaños a su tía.

Además de los comentarios racistas captados en video, la mujer señaló que él CEO les dijo: “vuelvan al país asiático del que procedan” y “no pertenecen aquí”.

Internautas crean campaña online para agradecer a mesera

Después de que el video se volviera viral en redes sociales, varios internautas decidieron crear una campaña en la página GoFundMe, para recompensar su acción.

Tal fue la repercusión del video, que las donaciones alcanzaron la suma de 82 mil dólares (aproximadamente un millón 863 mil 231pesos mexicanos).

La campaña titulada “Una gran propina para un héroe cotidiano”, logró recaudar 65 mil dólares, mientras que otras dos cuentas de GoFundMe lograron conseguir poco más de 15 mil dólares adicionales.

Por: El Universal