Mattel lanza Barbie en honor a Sarah Gilbert, creadora de la vacuna de AstraZeneca

El fabricante de juguetes Mattel ha creado una muñeca Barbie en honor a Sarah Gilbert, profesora de la Universidad de Oxford que participó en la creación de la vacuna británica contra el coronavirus. La figura forma parte de una gama de ejemplares para conmemorar a mujeres que trabajan en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Stem, por sus siglas en inglés).

Aparte de Gilbert, que dirigió el desarrollo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, las nuevas muñecas honran a las trabajadoras de la salud estadounidenses Amy O’Sullivan y Audrey Cruz, a la doctora y activista canadiense Chika Stacy Oriuwa, a la investigadora biomédica brasileña Jaqueline Goes de Jesus, así como a Kirby White, médica australiana que cocreó una bata reutilizable para el personal de primera línea.

“Barbie reconoce que todos los trabajadores de primera línea han hecho enormes sacrificios al afrontar la pandemia y los desafíos que acentuó”, declaró al respecto Lisa McKnight, vicepresidenta sénior y directora global de Barbie y muñecas en Mattel. Por lo tanto, la compañía está compartiendo sus historias “para arrojar luz sobre sus esfuerzos” e inspirar a la próxima generación a seguir su ejemplo, añadió McKnight, según The Guardian.

Barbie is proud to honor 6 frontline workers from around the world with #OneOfAKind dolls in their likeness. From an ER nurse to a biomedical researcher and more, these heroes continue to serve their communities, and inspire generations to follow their lead. #ThankYouHeroes pic.twitter.com/x6pdOlJNDZ

— Barbie (@Barbie) August 4, 2021