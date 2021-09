Matan más de 1,400 delfines en una sangrienta cacería anual en las islas Feroe

Las islas Feroe (Dinamarca) fueron escenario este fin de una cacería masiva de delfines de flancos blancos. Según estimaciones de medios locales, en un fiordo de la isla Eysturoy fueron sacrificados 1.428 animales.

A massacre.

An estimated ONE THOUSAND white-sided dolphins cruelly slaughtered in the Faroe Islands last night.

Read more here https://t.co/yc2Gkx3am3

📷 Palli Asbjornsson Justesen pic.twitter.com/J7UvTVY2bi

— Blue Planet Society (@Seasaver) September 13, 2021