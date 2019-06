Más de dos millones de empresas tienen internet fijo, señalan

De las 5.1 millones de unidades económicas que hay en el país, sólo 2.3 millones tienen acceso fijo a Internet, dijo Alberto Arellano, analista senior de telecomunicaciones en IDC México.

En conferencia de prensa, Arellano destacó que las empresas mexicanas enfrentan el reto de la conectividad pues hay una brecha entre las unidades económicas y las suscripciones fijas a internet.

Mientras que las empresas con conectividad enfrentan problemáticas como gestionar un mayor número de usuarios con más dispositivos que se conectan en un solo punto de acceso a internet.

Para enfrentar este tipo de retos, las empresas deben adoptar tecnologías como Wifi 6 que ofrece grandes anchos de banda, alta capacidad y baja latencia, explicó Arellano.

Por su parte, Oliver Aguilar, director de investigación en telecomunicaciones de IDC México, aseguró que el tráfico se va a multiplicar por cinco en los próximos años.

“Si no se hace nada habrá una saturación del espectro y lentitud en el acceso a la red”, comentó Aguilar.

En tanto, Alberto Arellano explicó que una de cada cuatro empresas dan dispositivos móviles a los empleados para temas laborales.

Además, las firmas cuentan con la iniciativa de “Bring Your Own Device” donde los colaboradores pueden usar sus dispositivos personales para trabajo, sin embargo, 52% de las empresas con esta iniciativa no tienen una política formal.

Arellano dijo que 31% de las empresas que permiten el uso de aplicaciones han experimentado temas de seguridad y 43% de los empleados en sucursales han accedido a información sensible.

-El Universal-