En todo el planeta, más de 5 millones de personas cumplen años el 29 de febrero, una fecha que no existe durante un trienio.

De acuerdo con el investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, Daniel Flores Gutiérrez, los que nacen en ese día solo deberían festejar su aniversario cada cuatro años.

La razón por la que existen los años bisiestos es para corregir un desfase, ya que, el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta completa al Sol es de 365 días con cinco horas, 48 minutos y 56 segundos.

Por ello, cada cuatro años se añade un día al calendario y así compensar casi seis horas cada año por dicho desfase, es decir, casi un cuarto de día por año.

Sin embargo, todavía hay un desfase de segundos, que son tan insignificantes al punto de que tendrían que pasar más de 3 mil años, para que esos segundos desfasados acumulen 24 horas.

Haydé Toledo Martínez, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nació el 29 de febrero de 1980 y este sábado apenas cumpliría 10 años de edad.

“Mi madre me comentó que por políticas institucionales no me podían registrar con esa fecha; el responsable del registro civil le explicó que si nacía antes del mediodía me correspondía el 28 de febrero, pero si nacía después de esa hora, el primero de marzo; entonces legalmente mi cumpleaños es el primero de marzo”, dijo.