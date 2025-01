Marketplace, fraude y comercio ilegal en la red de Facebook

En Marketplace de Facebook no sólo se pueden encontrar millones de artículos como maquillaje y calzado o de segunda mano a precios razonables, sino también sangre, órganos, drogas, pornografía, animales, servicios de brujería, leche materna, semen, carne humana y hasta encuentros sexuales con niñas y niños.

Con palabras clave o descripciones en doble sentido, las publicaciones pasan inadvertidas en la plataforma y aunque fueran explícitas, tampoco hay leyes en México que lo regulen y sancionen.

Al respecto, Carlos Piña García, doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Essex, afirmó que hay una falta de regulación para este espacio digital, no hay un sistema de verificación de usuarios o productos, por lo que cualquier persona con una cuenta falsa puede vender cualquier artículo o servicio.

“La plataforma se utiliza mayormente para actividades ilícitas. Marketplace de Facebook ha venido a sustituir lo que antes era el marketplace de la Deep Web y Dark Web. No existen filtros, regulación ni responsabilidad por parte de la empresa y si nos vamos al aspecto jurídico-legal, no existe como tal.

“En términos de servicio, la empresa se protege muy bien para decir que su modelo de negocio es casi perfecto”, dijo en entrevista con este medio.

Usuarias en redes sociales han denunciado publicaciones de muebles con nombres de infantes a precios exorbitantes: “Vitrina Marianita”, “tocador Karime”, “silla Valeria”, un modus operandi para esconder la explotación sexual a menores.

También se esconden detrás ofertas de muñecas Monster High y de ediciones del libro Mujercitas a precios elevados, o ropa de bebé con el número de meses especificados: “mameluco de siete meses”, “vestido de nueve meses”.

“Cuando ponen ropa de niñ@s y ponen edad no se refieren a la edad a la que le queda esa ropa, quiere decir que están ofreciendo a un menor, me di cuenta porque una vez una chica subió unas capturas de un hombre que estaba preguntando desesperado que dónde hacía la entrega y cuánto tiempo, la chica de la publicación no entendió, pero yo sí”, denunció una usuaria.

Adjuntó capturas de pantalla en donde el sujeto le pedía a la mujer fotos, precios y los paquetes que maneja. “Oye, ¿pero sí eres de confianza?, es que la última vez pagué un encuentro y me vieron la cara. (…) Estaba interesado hace unos instantes, ahora ya no lo sé. Al final estoy seguro que terminaré haciéndome una puñeta”, escribió el hombre.

Piña García agregó que Meta, empresa de Facebook, no invierte mucho en sus sistemas de verificación o moderación, ya que sería muy costoso regular cada producto que se oferta, lo que permite la venta de artículos ilegales. Así, sólo tiene un reglamento entre intermediarios y que es opcional seguirlo.

“Es un producto que no le interesa moderar, que no le interesa verificar. Lo que sí le beneficia a Facebook o Meta es que tiene millones de publicaciones diarias en Marketplace y puede hacer la publicidad de otros productos. Sería económicamente muy costoso verificar cada uno de los productos que se venden, eso no es rentable y, por lo tanto, no se responsabiliza”, indicó.

Al aceptar los términos y condiciones de Facebook, la plataforma no se responsabiliza por estafas, asaltos o por sufrir daños graves, ser asaltada o en este tipo de transacciones. Describe este modelo de negocio como perfecto, aunque Marketplace no es el foco principal de ingresos, le garantiza significativamente mucho dinero.

“En México no existe una legislación específica, no hay una ley clara que obligue a las plataformas a ser estrictas en la supervisión de estas actividades. Mark Zuckerberg declaró que ya no habrá fact-checking, la empresa ya no va a hacer chequeos de datos, si no lo hacía con Marketplace, ahora lo va a hacer menos”, lamentó.

Así, dejará la responsabilidad al usuario para que comente, verifique o ponga notas sobre los vendedores y productos, como una autorregulación. Recomendó hacer transacciones en lugares públicos, revisar el perfil del vendedor, nunca realizar pagos por adelantado, consultar el precio promedio del producto, pero, sobre todo, no caer en estafas, pues sin regulación se va a acrecentar.

Mientras que María Elena Esparza Guevara, consejera en Género del Consejo Ciudadano hizo un llamado a que ponga mayor atención en los controles de la plataforma. Coincidió en que existe un mercado negro fraudulento o que ofrece objetos y servicios infames, como sangre, leche materna o abiertamente contenido íntimo sin el consentimiento de la víctima.

“No es posible que no tengan un patrullaje digital propio como empresa responsable para bloquear de inmediato en cuanto detectan este tipo de ofertas. No es posible que alguien esté ofreciendo sangre, no es posible que alguien esté ofreciendo packs ahí. Eso tendría que ser bloqueado de inmediato a través de sus propios protocolos y controles”.

Fraudes por Marketplace llegan a ser denunciados

El Consejo Ciudadano detectó un aumento considerable de los fraudes cometidos a través de Marketplace. Al comparar 2024 con 2023, encontró un aumento de 17%. Desde enero de 2022 se percataron de este problema, justo después de la pandemia de Covid-19, cuando la vida había migrado al espacio digital encontraron el boom de ofertas fraudulentas en este medio.

“Hasta diciembre de 2024 hemos atendido 2 mil 982 reportes por este tipo de fraude compra-venta a través de Facebook. Durante el año pasado tenemos registro de mil 219 casos en México, en 2023 fueron mil 41 y en 2022, 722; 35% de las transacciones fraudulentas se refieren a electrónicos o electrodomésticos. Hay 11% que son vehículos, 8.3% servicios, que aquí puede entrar la sangre, leche materna y demás”, informó Esparza Guevara.

Mientras que 7.4% de los fraudes reportados eran de ropa o accesorios, 7.2% inmuebles, 5.7% viajes, 2.6% muebles, 2.4% boletos para conciertos —lo que señaló la experta como muy frecuente—, 1.8% autopartes, 1.6% juguetes, 1.4% videojuegos, 1.1% artículos deportivos y otros porcentajes más bajos.

“Un dato muy relevante que tenemos es que 77% de los hechos sí se consumaron, sólo 23% reportó antes de que sucediera porque sospechaba que algo estaba mal. La gente cree que porque Facebook es una red social asociada con lo amigable, pueden confiar y no es así, porque falta mucha regulación y control”, agregó.

El Consejo Ciudadanos tiene un convenio de colaboración con Meta, así, cada que reportan algún perfil fraudulento, extorsivo o que ponga en riesgo a las personas o comercialice con fotos de contenido íntimo sin consentimiento lo dan de baja. “Pero es imposible que detectemos todo lo que hay, ellos [Meta] deberían tener un sistema para de inmediato bajar esas páginas”.

En 2021 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un Código de Ética en materia de comercio electrónico y aunque establece algunos lineamientos para respetar y promover los derechos de consumidores, es opcional adherirse a este.

Los reportes de fraude indican que 20.9% de los montos van de 2 mil 500 a 5 mil pesos, 19.3% de 5 mil a 10 mil, 17% de mil a 2 mil 500, 16.1% hasta mil pesos, 14.8% de 10 mil a 25 mil pesos, 5.9% de 25 mil a 50 mil pesos, 3.3% más de 100 mil pesos.

“Estamos hablando de que la gente perdió ese dinero, 2.7% de 50 mil a 100 mil pesos. 54% de quienes nos están reportando este tipo de fraude son hombres y 46% son mujeres, si hiciéramos un análisis, digamos con mirada de género, encontraríamos una correlación entre la venta de packs de mujeres y que hay hombres que llaman para decir que no les entregaron lo que pagaron”, indicó la consejera.

Por otro lado, 45.3% de las víctimas tienen entre 18 y 30 años; 32.6% tiene de 31 a 45 años; 16.5%, de 46 a 60; 4%, más de 60 años y hay 1.4% que corresponde a reportes de menores de edad que se supone que no podrían usar Facebook, por lo que reiteró que están fallando los controles de la aplicación.

María Elena afirmó que las reglas que existen en el mercado presencial deben ser iguales en el digital. “Un locatario de una plaza comercial no va a tener un local de venta de sangre, tampoco puedes vender brownies con marihuana en una tienda departamental, porque hay reglas que aplican. Esta permisividad que tiene el mercado digital, basada en que el vendedor puede ser, incluso, un perfil anónimo, no hay regulación al respecto, los reglamentos parecen ser opcionales”.

Llamó a la conciencia, a los valores, a la ética ciudadana, porque hay servicios y productos que a todas luces son incorrectos, ilegales, poco éticos y mientras haya quien lo consuma, habrá quien lo oferte.

“Tenemos que desplegar nuestra responsabilidad ciudadana y no comprar packs porque sé que eso está mal. No comprar ahí lo que no compraría en la vida real, o algo que no me gustaría que ofrecieran de mí. Es un triángulo virtuoso: autoridades, empresas y ciudadanía. Tienen que participar los tres ejes, de otra manera empiezan a generarse estas lagunas”, agregó.

El consejo cuenta con la línea nacional contra la trata, por lo que invitó a que si se detectan este tipo de perfiles, los reporten a la línea de seguridad y al chat 55 55 33 55 33.