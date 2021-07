Maestra abre su OnlyFans; esposo hace la despidan de la escuela

OnlyFans es una plataforma que ha ganado popularidad en los últimos años debido a los usuarios que están dispuestos a pagar para recibir todo tipo de contenidos.

El contenido más característico y que a la vez deja mayores ganancias en OnlyFans es el de contenido sexual; por lo que cada vez más personas están abriendo su cuenta en esta plataforma.

Tal es el caso de la maestra de historia que mencionaremos a continuación; quien abrió su cuenta de OnlyFans con ayuda de su esposo.

Amy Kupps es una maestra de Historia del estado de Carolina del Norte en Estados Unidos.

De acuerdo con los informes, su esposo la animó para abrir su cuenta de OnlyFans, y así tener una entrada extra de dinero.

Por su parte, Amy Kupps declaró que no estaba segura de hacerlo, pero finalmente se dejó convencer por su esposo.

Al principio todo parecía marchar en buena dirección, pues el esposo de Amy Kupps le ayudaba siendo su fotógrafo, e incluso entre ambos ideaban contenido.

Las ganancias de la cuenta de OnlyFans comenzaron a reflejarse rápidamente; pues de acuerdo con la maestra de historia, llegó a ganar hasta 150 mil dólares (poco más de 3 millones de pesos mexicanos).

A pesar de que las ganancias eran buenas, tal parece que el matrimonio de Amy Kupps no toleraría el éxito de la maestra.

De acuerdo con Amy Kupps, conforme ganaba más fama en la plataforma, su esposo se ponía cada vez más celoso por la atención que la maestra de historia recibía.

“Mi esposo no podía soportar que hubiera hombres en línea que me mimaban con regalos mucho más caros que él”

Cuando su esposo no pudo tolerar más los celos que le causaban los demás hombres en OnlyFans, hizo algo Kupps jamás se hubiera imaginado.

Fue solo cuestión de tiempo para que Amy se percatara de que su esposo le había mostrado a otra persona su contenido de OnlyFans, quien a su vez, se lo confesó al director de la escuela.

Fue de ese modo que las autoridades escolares optaron por suspender a Kupps de la escuela.

Una vez tomada esa decisión, la maestra decidió renunciar por su propia cuenta , para evitarse los problemas que le avecinaban.

“Estaba tan mortificada que sentí que no tenía más remedio que renunciar. No pude seguir trabajando con esas personas. No habría pasado mucho tiempo antes de que padres e hijos se enteraran y yo no quería eso”

AMY KUPPS