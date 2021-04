Madre descubre en la boda de su hijo que su futura nuera es su hija perdida

En una boda reciente en la ciudad de Suzhou, en China, una mujer se llevó la sorpresa de su vida al enterarse que su próxima nuera era en realidad su hija, la cual había estado perdida durante más de 20 años. ¿En qué terminó la historia?

De acuerdo con el diario chino Oriental Daily, el evento ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando la madre del novio miró con atención la mano de la prometida y se percató que tenía una marca de nacimiento idéntica a la de su hija, quien se extravió cuando era una niña y nunca más volvió a dar con su paradero.

Entre la emoción y la incertidumbre, la mujer no pudo evitar preguntarle a los padres de la novia si ella había sido adoptada.

El cuestionamiento conmocionó a la familia porque era un secreto guardado. Sin embargo, su respuesta fue positiva, pues fue recogida en la carretera cuando era pequeña. Al final, todo coincidía: su futura nuera era en realidad su hija perdida. Al enterarse, la madre biológica tomó de las manos a su hija y la miró a los ojos.

Ella la abrazó con fuerza y no pudo contener las lágrimas, pues de acuerdo con el periódico asiático, “conocer a su madre biológica fue un evento más feliz que el compromiso”.

¿Cómo acabó todo, al final se casaron? La respuesta es sí, pues aunque la novia estaba preocupada por casarse con su hermano mayor, la realidad es que su suegra, o mejor dicho su madre, reveló que su hijo fue adoptado, por lo que la boda pudo continuar sin ningún problema.

