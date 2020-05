Los protagonistas del famoso meme que bailan con un ataúd agradecen la labor del personal sanitario durante la pandemia

El popular grupo de enterradores bailarines Nana Otafrija ha agradecido la labor del personal sanitario en diferentes países del mundo para tratar a enfermos con covid-19 y han instado a las personas a permancer en sus hogares para minimizar la propagación del coronavirus.

Estos hombres de Ghana, que han logrado gran popularidad por la coreografía que realizan durante los funerales en su país para dar un último adiós a los fallecidos de manera diferente, se ataviaron con trajes blancos y mascarillas para aplaudir el trabajo de esos profesionales de la salud.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

— Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020