Los cánceres de colon están aumentando de forma alarmante entre los jóvenes por el sedentarismo

El cáncer de colon es uno de los tumores que más ha incrementado su incidencia en los adultos jóvenes durante las últimas décadas, una tendencia que es muy preocupante que ha hecho que la ciencia necesite responder al porqué. Uno de los puntos más importantes son los factores que están influyendo en cada vez más personas jóvenes comiencen a tener tumores en su aparato digestivo.

Un gran problema. El cáncer de colon sin duda es una de las más enfermedades más agresivas que soportamos, y también realmente frecuente entre la población, con un tratamiento realmente agresivo con cirugías que pueden suponer la extirpación de parte del colon, pero también con una alta mortalidad a sus espaldas.

Es tan relevante su diagnóstico precoz que en España son muchas las comunidades autónomas que cuentan con programas de cribado o screening (aunque a veces fallan como en Andalucía) para empezar el tratamiento en el caso de los positivos, cuando antes para aumentar sus probabilidades de sobrevivir. El problema es que esta enfermedad tan horrible cada vez tiene una prevalencia mayor, y la ciencia está viendo muchos factores que son importante tener en cuenta para tratar de reducir las probabilidades de padecerla.

Cuantificado. Esta tendencia se ha recogido en un estudio publicado en Annals of Internal Medicine que ha detectado que en muchos países el número de casos entre los menores de cincuenta años haya crecido hasta cuatro veces más rápido que en las personas que tienen una mayor edad.

Al final es un fenómeno que ha reavivado el debate sobre las causas y las futuras estrategias que se tienen que tomar en la prevención y la detección precoz. Esto es sumamente importante, ya que un diagnóstico a tiempo puede suponer una gran diferencia en la esperanza de vida que tenga un paciente.

Las razones. Tal y como recoge el Instituto for Cancer Research de Londres tras estudiar a cuarenta y dos países diferentes, se han identificado dos explicaciones primordiales. La primera es el cribado que se hace entre los adultos.

Aunque sea muy positivo hacer screening entre la población para esta enfermedad, la realidad es que hay un límite de edad a partir de la cual se realizan estas pruebas. Esto no ocurre entre la población más joven que no recibe este tipo de pruebas de cribado de manera habitual, lo que puede explicar el crecimiento acelerado en este grupo, ya que los cánceres no se diagnostican en las fases tempranas.

La segunda razón que se da es la obesidad. En este caso es considerado un factor de riesgo muy importante que impulsa el incremento de probabilidades de padecer un cáncer de colon en jóvenes y adultos en todas las edades. Aunque todavía queda ver si hay un aumento en su relación con la población más joven.

Factores ambientales. Además de estas dos causas, las investigaciones que ha liderado el Grupo de Genómica Digital del CNIO en España aportan nuevas evidencias acerca de por qué puede ocurrir esto. En su estudio publicado en Nature se apuntaba a la influencia que tiene la microbiota intestinal, particularmente ciertas cepas de E. coli intestinal, productores de la toxina colibactina. Como ya vimos, esta puede provocar grandes daños genéticos en las células del colon que puedan acelerar el desarrollo tumoral.

Pero también se está considerando otros factores asociados al estilo de vida de los pacientes. En este caso, el aumento de la diabetes de tipo 2, especialmente cuando hay un hábito sedentario y dietas poco saludables que parecen incrementar el riesgo de tener este tipo de cáncer.

Un estudio sueco con una cohorte nacional mostró que las personas con diabetes alcanzan un riesgo equivalente de cáncer colorrectal a edades más tempranas que quienes no la padecen, llegando a necesitar prevenir y monitorizar antes de la edad estándar de cribado en la población general. Pero aquí también entran las dietas ultraprocesadas, el consumo abusivo de alcohol o incluso las bebidas azucaradas, que pueden ser un factor de riesgo importante.

Prevención. Los expertos coinciden en que no existe una causa única y definitiva, sino una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales. Mientras se sigue investigando, se propone implementar políticas de prevención integrales que se adapten a estas realidades.

Para ello, apuntan por aplicar cribados personalizados que incluyan factores de riesgo como la obesidad, la diabetes o los antecedentes familiares. Pero también hay que tener el foco en la investigación de cómo nuestra microbiota puede tener una importante implicación en ello. Esto nos obliga a tener que cuidar mucho lo que ingerimos y mantener una salud intestinal adecuada.

Pero lo más relevante es adaptar las recomendaciones de inicio de cribado para grupos de riesgo altos, como por ejemplo los jóvenes que tienen diabetes o antecedentes familiares para que comiencen con la vigilancia ya a los 40 años.