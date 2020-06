Los bares de Bélgica le piden a la población pagar 2 cervezas y beber 1 para ayudar a empresas

Mientras bares y restaurantes se preparan para reabrir en Bélgica la próxima semana, después de pasar más de dos meses cerrados debido a la pandemia de coronavirus, la asociación de bares y cantinas le está pidiendo a los amantes de la cerveza que tomen una por el precio de dos para apoyar a sus locales favoritos.

El movimiento está siendo apodado “Hora de la ayuda”, en contraposición a la acostumbrada “hora feliz” que ofrecían muchos negocios antes de la crisis de salud: dos bebidas por el precio de una.

“Ahora que los bares están por reabrir lentamente después de que tuvieron que cerrar durante meses, es hora de devolver el favor”, dijo la federación belga de bares y cantinas para promover la campaña “Helpy Hour” en lugar de la “Happy Hour”.

Los bares y restaurantes de Bélgica podrán reabrir a partir del lunes bajo condiciones estrictas, con mesas separadas por lo menos 1.5 metros entre sí y un máximo de 10 personas por mesa.

Ordenar y beber en el bar no será posible y los camareros tendrán que usar mascarillas. La presidenta de la federación, Diane Delen, dijo que las medidas draconianas reducirán la asistencia a estos negocios en al menos dos tercios. Dijo el jueves a The Associated Press que la iniciativa de “hora de la ayuda” permitirá a los propietarios de bares soportar el impacto de la crisis económica provocada por el virus.

“No creo que los belgas se alegren de ver desaparecer sus queridas cantinas”, dijo.

“Es una medida temporal que ayudará a evitar una avalancha de quiebras y una vez que todo vuelva a la normalidad, los clientes estarán satisfechos porque volverán las horas felices”, agregó.

Según la federación, la mitad de los 12 mil bares y cantinas de Bélgica podrían no sobrevivir a la crisis del coronavirus.

Fuente: Sin Embargo