Los 7 astronautas del Challenger “murieron después de la explosión”

La tripulación del transbordador espacial Challenger no murió inmediatamente después de explotar en el aire en su décima misión en enero de 1986, sino que permaneció consciente e intentó salvar la nave en los instantes posteriores, afirmó Kevin Cook en su nuevo libro.

“The Burning Blue: La historia no contada de Christa McAuliffe y el Challenger de la NASA” fue publicado en Estados Unidos y dedicado a Christa McAuliffe, la primera especialista a bordo del transbordador.

Aquel fatídico 28 de enero de 1986, el Challenger, que no perteneció al sector espacial, alcanzó el doble de la velocidad del sonido mientras ascendía en la 25ª misión de un transbordador espacial, cuando el piloto Michael Smith miró por la ventana y, probablemente, vio un destello de vapor o de fuego, según New York Post. El cohete propulsor derecho soltaba combustible.

