Lo iban a juzgar por conducir sin registro y se presentó ante el juez manejando un auto; aquí el video

En redes sociales se ha hecho viral un divertido video de una reunión por Zoom, en el que se observa al estadounidense Corey Harris uniéndose a una audiencia judicial programada a través de videollamada mientras conducía un automóvil, a pesar de tener su licencia suspendida, dejando atónito al juez del Tribunal de Distrito de Míchigan, J. Cedric Simpson, y a su equipo legal.

A man with a suspended license astonished the judge by joining his virtual court hearing while driving.

Corey Harris explained that he was pulling into his doctor's office. Despite his explanation, the judge revoked his bond and ordered him to jail.pic.twitter.com/oEyc3BRn00

