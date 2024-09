Llega a la Estación Espacial la nave de rescate de los dos astronautas ‘atrapados’ en órbita

La misión Crew-9 ha llegado con solo dos astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS) en la noche del domingo, a las 23:32 hora peninsular española, tras despegar de Cabo Cañaveral (Florida, EE UU) en la tarde del sábado. Lo que iba a ser una misión rutinaria con cuatro tripulantes se ha convertido en algo extraordinario. Debido a los problemas de una nave Starliner de Boeing que había llevado a otros dos astronautas a la estación espacial, la NASA decidió dejarlos allí hasta que una nave Dragon de SpaceX —la que acaba de atracar en la ISS— pueda traerlos de vuelta a la Tierra, lo que está previsto que suceda en febrero de 2025.

Suni Williams y Butch Wilmore, los astronautas de la agencia espacial estadounidense que viajaron en junio un el vuelo de prueba inaugural de las naves Starliner —que debía permanecer tan solo ocho días en la ISS—, pasan ahora a formar parte de la misión Crew-9. Es la novena del servicio de vuelos comerciales que SpaceX ofrece desde 2020 a la NASA para renovar la tripulación de la Estación Espacial Internacional, que lleva regularmente cuatro astronautas que pasan allí seis meses y regresan a tierra después de seis meses. El fallo de la Starliner ha alterado por completo esos planes.

Primero, la misión, inicialmente prevista para el pasado 18 de agosto, quedó pospuesta debido a los numerosos pequeños fallos de propulsión detectados en la Starliner durante su viaje de ida a la ISS. La Crew-9 tenía que esperar al retorno de la nave de Boeing, que se aplazó varias veces durante el verano mientras la agencia espacial y la compañía aeronáutica analizaban la causa de los problemas. Hasta que a finales de agosto la NASA decidió que Williams y Wilmore se quedarían en la estación y la Starliner volvería vacía, en medio de fuertes tensiones con Boeing.

Al tener que cumplir con su fecha de regreso en febrero de 2025, la Crew-9 ha pasado a reducir su duración a solo cinco meses. Y además, para poder acomodar en el viaje de vuelta a los astronautas atrapados en la ISS ha tenido que reducir su tripulación en la ida, de cuatro a dos miembros. Conservaron su plaza el estadounidense Nick Hague y el ruso Alexander Gorbunov, que entraron a la estación espacial pasada la 1.00 de la madrugada del domingo. Se quedaron en tierra dos mujeres: Zena Cardman y Stephanie Williams, que iban a ser la comandante y la especialista de misión y ahora tendrán que esperar una nueva oportunidad para poder cumplir el gran reto de pasar seis meses trabajando en la ISS.

Las dos astronautas de la tripulación original ceden su puesto a Butch Wilmore y Suni Williams, que ya habían realizado antes largas estancias en la ISS y no contaban con repetir la experiencia. Ambos se han integrado en los trabajos de investigación y mantenimiento del complejo orbital y, aunque inicialmente tenían previsto pasar solo una semana en la estación espacial, finalmente estarán ocho meses, si su regreso no sufre más retrasos.

Dragon flying over the Pacific Ocean on its way to the @Space_Station. Docking is targeted for ~5:30 p.m. ET → https://t.co/FrV7sLMZvj pic.twitter.com/IDdDE5v0pE

— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2024