Lista de los 30 mejores sitios de tecnología en español

Las listas no satisfacen a todo el mundo. Cuando nuestros lectores nos preguntan acerca de cuáles blogs de tecnología leer o seguir, lo que ellos preguntan es algo que a ellos les interesa, no lo que nosotros nos gusta o creemos que es lo mejor. Los geeks no hacen ese tipo de preguntas, saben la respuesta. Pero GeeksRoom es leído por una diversidad de gente que necesitan nuestra orientación.

Por ello tomando como referencia el Page Rank de cada sitio, su tráfico en Alexa, el posicionamiento en Bitácoras, las listas de Wikio, el posicionamiento por país y las anteriores recomendaciones entre los mejores blogs de tecnología elaboramos esta lista. No hemos incluído blogs con un tráfico en Alexa superior a 96,382 (excepto tecnogeek.com que tiene 424,636 pero lo incluímos por ser un blog representativo de Argentina con un PR4); y, tampoco ningún sitio con PR inferior a 3.

Un hecho a destacar es que en la lista última de Google de los sitios más visitados, los únicos que figuran en posiciones respetables con las dos redes sociales Hi5 y Sonico. Technorati tampoco incluye entre los 100 mejores blogs en tecnología a ningún blog de lengua hispana

La lista esta ordenada en forma alfabética. Los de arriba no siempre son los primeros y los del final tampoco significa que hagan la cola. La jerarquización puede hacerse fácilmente, si usted le pone énfasis en cualesquiera de los parámetros que cada uno de ustedes les interese.

ESTOS SON LOS MEJORES SITIOS WEB DE TECNOLOGÍA EN IDIOMA ESPAÑOL

Alt1040 – Comentarios acerca de Internet, diseño, música, cine, opiniones, weblogs y medios.

Applesfera – Blog sobre el universo Apple. MAC OS, iPod, iPhone, macbooks e iMacs. Todas las noticias, los mejores análisis y trucos, artículos de opinión.

ArturoGoga – Todo sobre tecnología, para todo tipo de usuario. Trucos, tips, programas gratis, antivirus gratis y tutoriales para mejorar tu PC.

Barrapunto – Noticias sobre Linux, software libre, ciencia y tecnología, con hincapié en Linux. Versión en español del sitio Slashdot.

Bitelia – Blog sobre software y Web 2.0

Celularis – Todo sobre aplicaciones móviles e internet de alta velocidad.

Engadget – Información y comentarios sobre los últimos teléfonos móviles, computadoras portátiles, Mp3 Players y más.

El Blog de Enrique Dans – Investigación y opinión acerca de los Sistemas y Tecnologías de Información.

Error500 – Tecnología + internet + conocimiento.

FayerWayer – Discusiones y opiniones de lo ultimo en tecnología y gadgets.

Geeksroom – Blog sobre software freeware, open source, hardware, gadgets, fotografia, tendencias y más.

Genbeta – Las mejores aplicaciones web, con los trucos más útiles y toda la información. Software, descargas y novedades.

Gizmodo – Un weblog sobre gadgets.

Gizmología – La tecnología y los gadgets no tienen secretos.

The Inquirer – Noticias, análisis, realidad y fricción.

Mangas Verdes – Blog personal de Manuel M. Almeida sobre tecnología, actualidad, fotografía, software, cultura, Internet, ciencia, ecología y más.

Microsiervos – Un blog donde tres amigos geeks escriben sobre lo que les gusta, especialmente asuntos de tecnología, ciencia e internet.

Mouse – Portal de noticias y reportajes sobre computación, internet y telecomunicaciones.

NeoTeo – Revista sobre ciencia y tecnología, tratamos sobre gadgets, internet, juegos, etc.

Nopuedocreer – Noticias, gadgets, inventos y artilugios para frikis y geeks.

PuntoGeek – Un blog orientado a temas de tecnología, blogging, aplicaciones online, gadgets y teléfonos móviles.

SpamLoco – Tecnología, internet, software, trucos y consejos para mantener tu pc segura y en buenas condiciones.

Tecnodatum – Tecnología para las masas.

TecnoGeek – Tecnología al alcance de todos.

Tu Experto – Blog sobre tecnologia, moviles, MP3, Windows, internet, software, hardware y gadgets. Tutoriales de ayuda y noticias de actualidad.

UberBin – Opiniones diarias sobre productos, servicios y personas.

Ubuntu Life – Todo lo que quieres saber de Ubuntu y más.

Vida Extra – Blog sobre consolas y videojuegos [Aunque también toma temas geeks].

Wwwhat’s new – Directorio de aplicaciones web gratuitas que pueden ser usadas para cualquier actividad personal o profesional.

Xataka – Weblog colectivo dedicado a la actualidad relacionada con los gadgets y los dispositivos y cacharros mas novedosos.

Si usted conoce de un sitio con un PR 3 – 7 y un rango en Alexa de 370 – 96,382 y cree fue dejado fuera, le suplicamos nos lo comunique en comentarios. Hacemos todo esfuerzo por ofrecerles la información más objetiva.