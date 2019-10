Le roban silla de ruedas a perrito discapacitado

La delincuencia no respeta ni siquiera a los perritos. Rocky, un perro que tiene las patas traseras lastimadas, ha tenido una mala experiencia después de que le robaran las silla de ruedas que usa para moverse.

Esto sucedió en el distrito de Nuevo Chimbote, Perú, según lo relata su dueña, el pequeño Rocky salió a pasear cuando los ladrones lo interceptaron y le retiraron el aparato de la cadera, donde lo tenía sujeto.

Debido a que no regresaba a casa como hacía regularmente, su dueña lo fue a buscar, para encontrarlo tirado en medio de la plaza donde suele dar la vuelta, ya sea sólo o con sus dueños. Ahora piden que le regresen su silla, pues es la única manera que tiene para caminar su mascota.

Rocky habría sufrido un accidente que lo dejó discapacitado

Paola Villareal, dueña de Rocky, señaló que el perrito fue atropellado semanas atrás, de ahí que quedara con las patas heridas. Ella lo vio herido cerca de su universidad, por lo que decidió llevarlo a una veterinaria cercana.

Ahí lo ayudaron; pero al mismo tiempo los médicos señalaron que no podría recuperar la movilidad. Paola decidió adoptar al perro en ese momento; con ayuda de vecinos y activistas a favor de los animales, pudo comprarle la mencionada silla de ruedas.

Dado que el aparato está hecho a la medida, este no servirá para algún otro perro; de ahí que no se entienda el por qué del robo y se solicite que se regrese, ya que es una pieza inútil para cualquier otro que no sea Rocky.

Afortunadamente sus dueñas no se desaniman y han hecho un evento en redes sociales, donde invitan a la gente a donar cosas para ayudar al perrito a tener una mejor calidad de vida.

Fuente: SDP Noticias