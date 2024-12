Las grandes fortunas sabían que 2024 iba a ser un gran año, pero no tanto: su riqueza se ha incrementado en 585.000 millones

Las previsiones ya apuntaban a que 2024, iba a ser un gran año para las grandes fortunas. Lo que tal vez no se esperaban que iba a ser tan bueno como finalmente lo ha sido. La suma estimada de los incrementos patrimoniales de 2024 de las mayores fortunas del mundo asciende a unos 585.000 millones de dólares según Fortune.

aseguró mayoría de los incrementos patrimoniales de las grandes fortunas han venido dados por el buen comportamiento bursátil de las empresas que dirigen o que han fundado o el auge de la IA. Subidas estratosféricas como las de NVIDIA o Tesla son las principales responsables de que Jensen Huang, Elon Musk o Larry Ellison hayan sumado miles de millones en sus balances patrimoniales.

Broche de oro para Musk. Elon Musk no comenzaba 2024 con buen pie perdiendo el liderazgo como la persona más rica del mundo a manos del francés Bernard Arnault. La recta final de 2024 ha dado un vuelco a esta situación.

En una escalada meteórica, Elon Musk ha añadido 113.000 millones de dólares a su fortuna en lo que va del año, según apunta el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Este incremento patrimonial se atribuye en gran medida al repunte del 37% que registraron las acciones de Tesla tras el resultado de las elecciones presidenciales en EEUU y la apuesta del fabricante por los taxis robotizados.

El apoyo político de Musk a Trump también ha tenido un papel crucial en su incremento patrimonial por la influencia que Musk podría tener sobre las decisiones de Donald Trump. Tras meses denostando al coche eléctrico, el candidato reconoció la influencia de Elon Musk, «estoy a favor de los autos eléctricos; tengo que estarlo porque Elon me apoyó», aseguróel candidato durante su campaña electoral.

Larry Ellison: una fortuna caída de la nube. La computación en la nube está siendo estratégica para el desarrollo de la IA y si hay un rey indiscutible en ese contexto ese es Larry Ellison, fundador y CTO de Oracle. La ganancia patrimonial de Ellison en 2024 se estima en unos 76.800 millones de dólares. Al igual que en el caso de Elon Musk, este incremento se debe al espectacular incremento de más del 83% en las cotizaciones de la compañía que fundó, y de la que controla un 40% de sus acciones. Gracias a eso, Ellison se ha convertido en la cuarta mayor fortuna del mundo, con un patrimonio de 200.000 millones según el Índice de Bloomberg.

Según afirmaba de Safra Catz, CEO de Oracle, en la última presentación de resultados de la compañía, este crecimiento se debería a que la compañía habría firmado los » contratos de venta más importantes de nuestra historia, impulsados ​​por la enorme demanda de entrenamiento de LLM de IA en Oracle Cloud». La proyección para 2025 sugiere que la demanda de servicios en la nube relacionados con la inteligencia artificial no va a caer, por lo que las previsiones apuntan a que Larry Ellison va a seguir incrementando su fortuna en 2025.

Jensen Huang: la fiebre del oro de NVIDIA. El CEO y cofundador de NVIDIA empata en incremento de estimación patrimonial con Larry Ellison. Huang está firmando un año histórico para NVIDIA, y marcando un nuevo récord de ganancias personales con un incremento de 76.800 millones de dólares en 2024.

Nvidia, ha registrado una escalada imparable con un ascenso del 185% en la cotización de sus acciones, dado el papel protagonista de los procesadores de la compañía en el desarrollo y entrenamiento de modelos de IA. Huang controla el 3,5% de las acciones de NVIDIA, lo que ha impulsado su fortuna hasta los 121.000 millones de dólares.

Mark Zuckerberg: salir del metaverso sienta bien. Una de las mejores decisiones de Meta fue abandonar el pozo sin fondo que era el metaverso. Desde que lo hizo, Meta no ha dejado de cosechar buenos resultados financieros y, con ellos, la fortuna de su fundador no ha dejado de crecer.

El millonario no solo se ha dedicado a cambiar su aspecto en 2024, sino que también ha tenido tiempo para sumar 75.300 millones dólares en los últimos 11 meses, acumulando una fortuna total de 203.000 millones de dólares.

Jeff Bezos no pierde el tren. Pese a haber tenido un 2024 plagado de inversiones inmobiliarias que le obligaron a ejecutar varias rondas de ventas de acciones, la fortuna de Jeff Bezos no solo no se ha resentido en 2024 sino que se ha incrementado en 51.600 millones de dólares según Bloomberg.

Esta ganancia patrimonial le consolida como segunda mayor fortuna del mundo según este índice, solo por detrás de Elon Musk.

Bernand Arnault, el gran «farolillo rojo». El que peores resultados ha tenido en 2024 ha sido, precisamente, la persona que comenzaba el año como la mayor fortuna del mundo: Bernard Arnault, CEO del holding del lujo LVMH.

Del mismo modo que los buenos resultados financieros sumaron ceros a las cuentas de Elon Musk o Jensen Huang, la caída en ventas del grupo de Louis Vuitton ha hecho que su principal accionista haya perdido en 2024 la friolera de 39.200 millones de dólares. Esta caída patrimonial llegó hasta los 53.000 millones, pero se ha moderado tras el cambio de estrategia hacia la diversificación que ha asumido LVMH.