Lanzan miles de dólares desde un helicóptero sobre calles de Detroit

Miles de dólares fueron lanzados en la tarde del viernes desde un helicóptero sobre una avenida de la ciudad estadounidense de Detroit. La lluvia de efectivo se realizó en honor a un respetado miembro de la comunidad local conocido por su generosidad.

A real #AIRDROP was organized in Detroit: money rained down on passersby from a helicopter 🪂

This was the last wish of the owner of a local car wash, who died the day before pic.twitter.com/Q1U2iUQ9Yg

— Web3_Vibes (@W3Vibes) June 28, 2025