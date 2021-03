Lanzan al mercado una aspiradora con tecnología láser que detecta, remueve y clasifica las más microscópicas partículas de polvo

La compañía británica de tecnología Dyson lanzó al mercado su más reciente modelo de aspiradora, equipada con tecnología láser y sensores acústicos que le permiten detectar, remover y aun calcular el tamaño y la cantidad de las partículas de polvo microscópico que succiona.

Scientific proof of a deep clean. The Dyson V15 Detect™ vacuum, with Laser Slim Fluffy™ cleaner head. #Dyson #DysonHome #DysonInvents

— Dyson (@Dyson) March 24, 2021