Lanza perfume con olor a carne asada

Carne asada, la comida regiomontana por excelencia que nos acompaña cada fin de semana en las reuniones familiares, ahora puedes llevarla contigo a todos lados… en forma de perfume.

¡Así es! El pasado miércoles el youtuber Jacobo Wong lanzó su nueva fragancia “Carne Asada Le Parfum” con la que busca hacer sentir a las personas “un momento en donde todo está bien, todo funciona”.

En un video de TikTok el regiomontano explicó que viajó a Nueva York a tomar diversas clases de aromaterapia, aceites, rosas, maderas porque quería hacer “la mejor fragancia que había visto México nunca”.

“Los profesores me decían: Jacobo, tienes que encontrar tu olor, ¡tu olor! Y yo les decía: wey es que, o sea, no me gusta el olor de las rosas, me gusta el olor de la carne asada. Y decidimos hacer eso, hacer una fragancia que gire en torno a la carne asada”.

Wong detalló que al aplicarse el perfume éste primero libera un aroma de cítricos, seguido de una pizca de rosas que contiene, posteriormente la madera donde se asa el carbón de la carne asada, y al final los granos con los que se hace el sabor a cerveza.

“Tienes que estar bromeando… Esta es la mejor, ¡la mejor que has visto en tu vida!”, expresó.

El perfume está a la venta en la página amigoscool.casa.

