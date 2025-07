“Lady Racista”, mujer insulta a policía de CDMX y dice que odia a los negros

Una mujer llamada Ximena Pichel fue captada mientras discutía de manera violenta contra un policía de la CDMX; se volvió viral como Lady Racista en julio de 2022.

A través de las redes sociales se viralizó el video de Ximena Pichel, a quien le han apodado Lady Racista, luego de que aparece insultando a un policía de la CDMX y dice que odia a los negros.

El video se viralizó el segundo fin de semana de julio de 2025 en las redes sociales generando gran polémica por la manera en la que se expresa esta mujer.

Este es el video de Lady Racista, mujer que insulta y le dice a un policía de la CDMX que odia a los negros

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a Ximena Pichel, una mujer insultando con expresiones racistas y clasicistas a un policía de la CDMX.

El video de Lady Racista muestra a una mujer de cabello rubio y vestida con una chamarra clara discutiendo de manera violenta contra un policía.

El policía portaba uniforme de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y sostenía una “araña” inmovilizadora, herramienta que se utiliza para sancionar vehículos estacionados en lugares prohibidos.

El video inmediatamente se viralizó en las redes sociales bajo el apodo de Lady Racista, por todos los insultos que lanzó la mujer al policía de la CDMX.

Y es que en el video se puede escuchar a la mujer gritar la frase: “No me estés insultando, pinche negro… no me estés insultando, culero”.

Ante lo que el policía le responde: “Por eso, ya vete, entonces. Hasta racista eres”.

Mientras que la mujer continúa con expresiones racista y señala: “¡A huevo! Odio a los negros como tú”.

El policía le dice: “Ya lárgate entonces”, y la mujer remata: “Los odio por nacos”.

La mujer se sube al automóvil, pero desde el asiento continúa gritando ofensas al policía de la CDMX: “Odio a los putos negros como tú, culeros, porque negros está bien, pero culeros, los odio. Maldito”.

Esto se sabe de Ximena Pichel, alias Lady Racista, tras insultar a un policía de la CDMX en Condesa

El comportamiento de Ximena Pichel provocó gran indignación en las redes sociales donde ya se le conoce como Lady Racista.

Incluso algunos usuarios han exigido que la mujer sea sancionada por su actitud discriminatoria contra un policía de la CDMX y es que consideran que este comportamiento es inaceptable.

“Qué horror de morraaaaaa!!! Qué impresión con su vocabulario tan florido”, “Y esta finísima, ¿de dónde es? Si no le gusta, puede pasar a retirarse a donde sí la merezcan”, “Con placas de Morelos para evadir impuestos. Quién lo diría”, “Además de la multa, debería enfrentar cargos por agresión a un servidor público”, se puede leer en las redes sociales.

De acuerdo con algunos reportes los hechos habrían ocurrido cuando se colocó una araña en un auto Mercedes-Benz CLS 500 color plata, que sería propiedad de la mujer.

Según el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, la mujer no había pagado el parquímetro, por lo que el policía le colocó la araña.

A través de una tarjeta informativa, la SSC informó que los hechos ocurrieron en la calle de Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el policía no violentó en ningún momento los derechos de la ciudadana Ximena Pichel.

El periodista Carlos Jiménez señaló que Ximena Pichel sería de origen argentino y trabajaba como hostess y modelo en la Ciudad de México. Dicha información no ha sido confirmada.