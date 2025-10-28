Ladrón intenta evitar su arresto al afirmar que iba tarde a su boda

Un arresto en el municipio de San Juan Huactzinco, México, se volvió viral en las redes sociales debido a las inusuales declaraciones del sospechoso.

En el video se observa al supuesto ladrón rogándole a los policías que no se lo llevaran, alegando que iba tarde a su boda y que estaba arrepentido.

Luego, cuando los oficiales intentaron esposarlo y llevarlo al vehículo patrulla, el joven, forcejeando, continuó gritando que iba a su boda, que lo dejaran hablar y que el arresto era injusto.

octubre 28, 2025 6:59 am

