Ladrón a bordo de bicicleta infantil le arrebata el celular a una niña de 10 años y se da a la fuga

La Policía de Nueva York busca a un ladrón que, desplazándose en una bicicleta infantil, le quitó por la fuerza el teléfono celular a una niña de 10 años y se dio a la fuga, informan medios locales.

WANTED for a Robbery: on Wednesday October 6, 2021 @ 8:00 A.M., in front of 102-2 34th Ave. @nypd115thpct a unknown individual forcibly removed a 10 year old girls cell phone from hand. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/L4qN9BegIA

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 7, 2021