La tierra esquiva la mayor llamarada de este ciclo solar

El Sol emitió el martes la llamarada más grande de su ciclo solar de 11 años, que ahora está llegando a su máxima actividad.

Esta llamarada fue clasificada de clase X8.7.

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 14, 2024