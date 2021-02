La sonda china Tianwen-1 envía la primera fotografía de Marte durante su histórica misión al planeta rojo

La Administración Espacial Nacional de China (CNSA) ha compartido la primera fotografía de Marte tomada por su sonda Tianwen-1 durante el primer vuelo histórico del país asiático al planeta rojo.

La imagen fue recibida unos seis meses después del lanzamiento de la nave espacial desde la provincia insular de Hainan, en el sur del país asiático, a finales del julio pasado.

En su viaje hacia el planeta rojo, que dura ya 197 días, la sonda ha recorrido más de 465 millones de kilómetros. En este momento, Tianwen-1 se encuentra a unos 184 millones de kilómetros de la Tierra y a 1,1 millones de kilómetros de Marte.

First image of #Mars by China's Mars probe #Tianwen1 https://t.co/HrhFTizLwp

— Mission of China (@ChinaEUMission) February 5, 2021