La página de Mi Vacuna se saturó por 70 mil visitas cada segundo

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se registraron entre 65 mil a 70 mil entradas por segundo a la página de “Mi vacuna”, para el registro de personas adultas mayores, de 60 años en adelante, que desean aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

En la conferencia del informe de Salud, Hugo López-Gatell pidió a la población no desesperarse si aún no pueden ingresar a la página de Mi Vacuna y detalló que se está trabajando en aumentar la infraestructura de la plataforma

“Estas consultas fueron de una frecuencia inusual, se estuvieron registrado más de 65 mil a 70 mil entradas a la plataforma por segundo, esto obviamente saturo el sistema”

Hugo López-Gatell señaló que a pesar de las fallas en el acceso de la página Mi Vacuna, los datos personales están seguros en la plataforma y se respeta la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, indicó que la Clave Única de Registro de Población (CURP) se encuentra en las identificaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de no saturar la página del Registro Nacional de Población (Renapo) como ocurrió con “Mi Vacuna”.

“Así como observamos en la mañana que hubo tanto tráfico en el sistema de registro de personas adultos mayores y puede colapsar el propio sistema de información y se tienen que ampliar la infraestructura”

Ricardo Cortés Alcalá informó que se van a priorizar a las personas mayores de 80 años y pidió a los usuarios que realicen su registro de forma correcta, específicamente en el número telefónico con un formato de diez dígitos, porque por medio de una llamada se informará la cita de vacunación.

En caso de que las personas no reciban llamada, de acuerdo al calendario establecido, pueden solicitar en la página una aclaración.

En caso de que las personas no asistan a la cita de vacunación, se les podrá asignar otra cita.

-Si las personas reciben la llamada de un “servidor de la nación” y dicen que están interesadas en la vacuna contra el Covid-19 se genera el registro, para posteriormente realizar la cita

La página “Mi Vacuna” es la única plataforma para el registro

En el momento que se aplique la vacuna habrá un registro para la aplicación de la segunda dosis.

Si las personas no pueden trasladarse al lugar de la aplicación, habrá personal que aplicará la vacuna a domicilio

Este martes, la Secretaria de Salud presentó la plataforma Mi Vacuna para que las personas adultas mayores, de 60 años en adelante, se registren para recibir la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, se han reportado fallas en la página, lo que ha impedido que los usuarios realicen su registro.

“Debido a la saturación de registros, se han presentado interrupciones en el servicio. Estamos corrigiendo y aumentando infraestructura para que no sucedan dichas interrupciones”

Fuente: SDP