La nueva actualización de Tesla permite que el claxon del coche suene al ritmo de “La Cucaracha”

Tesla ha lanzado una actualización de software de fin de año que, entre otras novedades, permite utilizar el vehículo a modo de una especie de rocola, con ayuda de sus parlantes externos.

Se trata de una funcionalidad anteriormente ya insinuada por Elon Musk, la cual aprovecha los altavoces externos que incorporó la compañía en cumplimiento con las normas de seguridad de EU y Europa, que obligan a los vehículos silenciosos a emitir sonidos durante la marcha a velocidades inferiores a los 30 km/h.

“Convierte tu auto en un boombox y divierte a una multitud con tu reproducción de multimedia estando aparcado”, rezan las especificaciones de la compañía, a las que tuvo acceso el portal especializado Electrek.

El mencionado modo permite, además, personalizar los sonidos que se reproducen al tocar la bocina, al conducir o al usar la función inteligente “Summon”. Para ello, podrá seleccionar varios sonidos predeterminados desde el menú de usuario o bien transferir hasta cinco archivos de audio desde una memoria USB.

Cabe destacar que entre los sonidos que se pueden elegir se encuentran “La Cucaracha” y “Toss A Coin To Your Witcher”, de la serie The Witcher, de Netflix.

Por otra parte, la actualización incluye tres nuevos videojuegos para ser jugados en el sistema de a bordo, así como mejoras en la visualización del camino en la pantalla y pequeños cambios en la interfaz de usuario.

Fuente: Sin Embargo