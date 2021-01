La NASA realiza una prueba del núcleo del cohete más potente que jamás ha construido

La NASA realizó este sábado la primera prueba de fuego caliente del cohete más potente que jamás ha construido, el Space Launch System (SLS), en el centro espacial John C. Stennis de la agencia estadounidense, en Misisipi.

La prueba consistió en encender los cuatro motores RS-25 simultáneamente durante 8 minutos para simular el rendimiento de la etapa central del cohete durante el lanzamiento.

Sin embargo, el ensayo no duró tanto como se esperaba. Comenzó sin problemas, con nubes de humo blanco que salían disparadas del centro de pruebas, pero los motoresse apagaron alrededor de 1 minuto y 15 segundos después, muestra un video, publicado por la NASA.

Watch all four @NASA_SLS core stage engines roar to life and shake the ground in Mississippi.

Teams are assessing the data on early engine shutdown. pic.twitter.com/U5bNqqbdZd

— NASA (@NASA) January 16, 2021