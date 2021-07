La NASA publica una espectacular imagen de la Luna sobre el Ártico durante un eclipse solar

La NASA ha publicado una espectacular imagen del eclipse solar ocurrido el pasado 10 de junio, la misma que fue captada por la Cámara de Imágenes Policromáticas de la Tierra (EPIC, por sus siglas en ingles). En la fotografía se observa una mancha oscura sobre el Ártico, que corresponde a la sombra de la Luna durante dicho evento astronómico.

El sistema de EPIC está conformado por una cámara y un telescopio que viaja a bordo del satélite del Observatorio del Clima del Espacio Profundo (DSCOVR), de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y fue lanzado por SpaceX en 2015.

La NASA informó en un comunicado que el DSCOVR orbita un punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol conocido como el punto L1 Lagrange, a casi 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta y gracias a este satélite es posible obtener espectaculares imágenes de la Tierra en alta calidad, que permiten monitorear la vegetación terrestre, la altura de las nubes y el ozono.

The blurry spot above the Arctic is not a smudge on your screen, but rather a shadow cast by our Moon.🌕

On June 10, 2021, NASA captured this image of the Moon casting a shadow on Earth during an annular solar eclipse. Read more: https://t.co/y19BFbrNDy pic.twitter.com/aC8sLZgk3X

— NASA Goddard (@NASAGoddard) July 22, 2021