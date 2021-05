La NASA planea enviar su primer robot móvil a la Luna en 2023 en búsqueda de hielo y otros recursos que puedan hallarse sobre y debajo de la superficie del cuerpo celeste, informó la agencia en un comunicado de prensa.

Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, conocido como VIPER, ayudará a mapear los recursos que se encuentran en el polo sur lunar que a largo plazo podrían ser útiles para la exploración humana. El rover contará con los primeros faros que permitirán examinar las regiones permanentemente sombreadas del satélite natura de la Tierra.

“Los datos recibidos de VIPER tienen el potencial de ayudar a nuestros científicos a determinar ubicaciones precisas y concentraciones de hielo en la Luna y nos ayudarán a evaluar el medio ambiente y los recursos potenciales en el polo sur lunar en preparación para los astronautas del programa Artemis”, explicó la especialista de la NASA, Lori Glaze.

As part of @NASAArtemis, @NASA is planning to send a rover to the Moon in 2023 in search of ice & other resources on & below the lunar surface. Learn more about the Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) in this #STIdoc from @NASAAmes: https://t.co/yKxis8IdNT 🌘 pic.twitter.com/6zV6C27hdP

— NASA STI Program (@NASA_STI) May 21, 2021